Haberler

Karakoçan'da anız yangını söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ELAZIĞ’ın Karakoçan ilçesinde çıkan anız yangını, ekipler ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldü.

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan anız yangını, ekipler ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyünde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Karakoçan Belediyesi itfaiye, jandarma ve Karakoçan Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekipler ve köylülerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İlk iki sırada abi-kardeş var! İşte Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri

Türkiye'nin vergi rekortmenleri! İlk 2 sıraya abi-kardeş damga vurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lukaku sağlık kontrolünden geçti

Lukaku'da beklenen oldu! Herkesin gözü oradaydı
MSB’den “Terörsüz Türkiye” açıklaması: Silah teslimi için çalışmalara başlandı

Süreçte gaza basıldı! MSB jet hızında harekete geçti
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e operasyon! 30 kişi gözaltında

Süleymancıların liderine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Motorinde ÖTV sıfırlandı! Pompa fiyatların dev indirim geldi

ÖTV sıfırlandı! Pompa fiyatlarına dev indirim geldi
Fenerbahçe'den Berke Özer bombası! Ederson giderse yerine geliyor

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid'de ilk kupasını kazandı

Fenerbahçe'de yapamadığını 2 ayda yaptı
Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede