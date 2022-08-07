Elazığ haberi | Elazığ'da oluşan hortum kameraya yansıdı
Gelen Elazığ haberine göre Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde oluşan hortum cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
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Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde oluşan hortum cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
Beldeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde boş bir arazide metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum oluştu.
Yaklaşık 3 dakika etkili olan hortum herhangi bir zarara yol açmadı.
Hortumu gören vatandaşlar o anları cep telefonuyla görüntüledi.
AA / Güncel