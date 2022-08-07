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Elazığ haberi | Elazığ'da oluşan hortum kameraya yansıdı

Gelen Elazığ haberine göre Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde oluşan hortum cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

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Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde oluşan hortum cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Beldeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde boş bir arazide metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum oluştu.

Yaklaşık 3 dakika etkili olan hortum herhangi bir zarara yol açmadı.

Hortumu gören vatandaşlar o anları cep telefonuyla görüntüledi.

AA / Güncel

Yurtbaşı Elazığ Güncel Haberler

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