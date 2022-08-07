Elazığ haberi | Elazığ'da oluşan hortum kameraya yansıdı Gelen Elazığ haberine göre Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde oluşan hortum cep telefonu kamerasınca görüntülendi. Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde oluşan hortum cep telefonu kamerasınca görüntülendi. Beldeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde boş bir arazide metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum oluştu. Yaklaşık 3 dakika etkili olan hortum herhangi bir zarara yol açmadı. Hortumu gören vatandaşlar o anları cep telefonuyla görüntüledi. AA / Güncel Yurtbaşı Elazığ Güncel Haberler

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