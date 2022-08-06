Elazığ gündem haberleri... Elazığ'da düğün dönüşü kaza: 14 yaralı Elazığ haber... ADANA'daki düğünden Elazığ'a dönenlerin taşındığı minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı. ADANA'daki düğünden Elazığ'a dönenlerin taşındığı minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Elazığ- Malatya yolu Öksüzuşağı köyü mevkisinde meydana geldi. Elazığ'dan Adana'nın Ceyhan ilçesine düğün için giden N.Ş.'nin kullandığı 23 AJ 157 plakalı minibüs, dönüşte kontrolden çıkarak devrildi. Kazada minibüste bulunan 14 kişi, yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar, minibüsten çıkarılarak ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Serhat Özdemir Elazığ Adana Güncel Haberler

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