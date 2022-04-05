Elazığ'daki damat dehşetinde vurulan çocuk yaşama döndürüldü (3)

FIRAT, MALATYA (DHA) - TESLİM OLDU

Elazığ'da tartıştığı kayınvalidesi Zerife Doğan ile baldızı Gülay Doğan'ı öldüren, seken kurşunlarla diğer baldızının oğlu 10 yaşındaki Ali Tayyip Demirbağ'ı da yaralayan Fırat Alan, İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, teslim oldu. Gözaltına alınan Fırat Alan'ın işlemleri devam ediyor. Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,