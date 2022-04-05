Elazığ'daki damat dehşetinde vurulan çocuk yaşama döndürüldü (3) - Haberler

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Elazığ'daki damat dehşetinde vurulan çocuk yaşama döndürüldü (3)

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Çöteli - Güncel
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Elazığ'daki damat dehşetinde vurulan çocuk yaşama döndürüldü (3)

TESLİM OLDUElazığ'da tartıştığı kayınvalidesi Zerife Doğan ile baldızı Gülay Doğan'ı öldüren, seken kurşunlarla diğer baldızının oğlu 10 yaşındaki Ali Tayyip Demirbağ'ı da yaralayan Fırat Alan, İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, teslim oldu.

FIRAT, MALATYA (DHA) - TESLİM OLDU

Elazığ'da tartıştığı kayınvalidesi Zerife Doğan ile baldızı Gülay Doğan'ı öldüren, seken kurşunlarla diğer baldızının oğlu 10 yaşındaki Ali Tayyip Demirbağ'ı da yaralayan Fırat Alan, İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, teslim oldu. Gözaltına alınan Fırat Alan'ın işlemleri devam ediyor. Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Gülay, Fırat, Güncel, Haberler

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