Otobüste bulunan uyuşturucuya 1 tutuklama

ELAZIĞ'da durdurulan yolcu otobüsünde, buzdolabı motoruna gizlenmiş 617 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Karakoçan ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada, bir yolcuya ait buzdolabı kompresör motoru içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu. İncelemede, zulalanmış halde toplam 617 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı