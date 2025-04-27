Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Elazığ'daki depreme düğün salonunda yakalanan kadın baygınlık geçirdi

Depreme düğünde yakalanan kadın baygınlık geçirdi! İşte o anlar
Terör örgütünün federasyon talebine Suriye yönetiminden rest

Hakan Fidan'ın ardından Suriye yönetimi de resti çekti
Esad'ın kuzeni, Suriye'de 150 bin kişilik ordu kurduklarını iddia etti

Esad'dan Suriye'yi kana bulama hazırlığı! 150 bin kişilik ordu iddiası

Elazığ'da Yolcu Midibüsü Devrildi: 25 Yaralı

Elazığ'da Yolcu Midibüsü Devrildi: 25 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır karayolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu midibüsü devrildi. Kazada 25 kişi yaralanırken, 7'sinin durumu ağır.

1) ELAZIĞ'DA YOLCU MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ; 25 YARALI

ELAZIĞ- Diyarbakır karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu midibüsünün devrildiği kazada 7'si ağır 25 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Diyarbakır karayolu DSİ Kampı yakınında meydana geldi. Diyarbakır'a seyir halinde olan A.Z. yönetimindeki Fırat Turizm'e ait 21 ACN 504 plakalı yolcu midibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada 25 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 7'sinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Vali Numan Hatipoğlu da kaza yerine gelerek, incelemelerde bulundu, yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.