Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün daha ara verildi

Güncelleme:
Elazığ'da beklenen aşırı buzlanma ve yoğun kar yağışı nedeniyle, 30 ve 31 Aralık tarihlerinde eğitim ve öğretime ara verildi. Vali Numan Hatipoğlu, öğrencilere bu günlerin iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Elazığ'da beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 2 gün daha ara verildi.

Vali Numan Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre 30 Aralık Salı günü aşırı buzlanma ve 31 Aralık Çarşamba günü yoğun kar yağışı olacağının değerlendirildiğini belirtti.

Hatipoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sevgili öğrenciler kıymetli veliler, 30 Aralık tarihinde ilimiz genelinde aşırı buzlanma beklenmekte ve 31 Aralık tarihinde de yoğun kar yağışı olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle 30 ve 31 Aralık tarihlerinde okullarımızda eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Lütfen boşluk olarak görmeyin ve bu iki günü iyi değerlendirin. Engelli personelimiz ve hamile çalışanlarımız da izinli sayılacaktır."

Elazığ'da etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla bugün eğitime ara verilmişti.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

