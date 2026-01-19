Haberler

Elazığ'da bazı kurum ve kurslarda eğitime 1 gün ara

Güncelleme:
Elazığ Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı kamu kurumlarındaki eğitime 20 Ocak Salı günü 1 gün ara verildiğini duyurdu. Malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak.

ELAZIĞ Valiliği, il merkezinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı kurum ve kuruluşlarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, il merkezinde Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Müftülüğüne bağlı veya denetiminde bulunan kreşler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakım evleri ve kurslarda Salı günü eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilimiz merkezinde Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğüne bağlı veya denetiminde olan Kreşler, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakım evleri ve kurslara 20 Ocak Salı günü ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir. İlçelerimizde ilçe şartlarına göre Kaymakamlarca karar verilecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

