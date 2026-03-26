Elazığ'da yaralı halde bulunan kedi tedavi altına alındı

Elazığ'da yaralı halde bulunan sahipsiz kedi tedavi altına alındı.

Üniversite Mahallesi'nde bir kedinin sağ arka bacağında yara olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 153 Beyaz Masaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, incelemenin ardından kediyi tedavi için Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.