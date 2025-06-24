Elazığ'da Yangın: 60 Dönüm Arpa Zarar Gördü

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde çıkan yangında 60 dönüm arpa yandı.

Kovancılar ilçesine bağlı Karınca köyündeki ekili arazide, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kovancılar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 60 dönüm ekili arpa zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,