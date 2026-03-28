Elazığ'da 'Astro Hackathon' heyecanı başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) öncülüğünde düzenlenen uzay ve teknoloji maratonu "Astro Hackathon"un Elazığ ayağı başladı.

Ahmet Tevfik Ozan Far ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan ekipler bilim, uzay, yazılım ve mühendislik alanlarında iki gün boyunca hazırladıkları projeleri sunacak.

Katılımcılar, uzay ve havacılık alanında ilgi duydukları problemlere yönelik ekipler halinde çözüm geliştirerek projelerini hayata geçirecek.

Milli Uzay Programı hedefleri doğrultusunda, TUA himayelerinde Tüm Mucitler İcat İnovasyon ve Araştırma Derneği (TÜMMİAD) ile Valentura Teknoloji ve Yatırım AŞ iş birliğiyle Elazığ'da, Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Fırat Teknokent ve diğer bazı kurumların katkılarıyla düzenlenen etkinliğe katılan ekiplerin projeleri jüri tarafından değerlendirilecek.

Tua Astro Hackathon İl Kurucusu Şenol Koş, AA muhabirine, uzay ve teknoloji maratonunun Elazığ ayağında 20 takım halinde 100 öğrencinin kendilerine tanınan problemlere çözüm önerisi arayarak 48 saat içerisinde proje geliştireceklerini belirtti.

Bu sayede bilimsel bakış açısıyla hazırlayacakları proje kapsamındaki fikirlerini sanayileştirebileceklerini ifade eden Koş, şöyle konuştu:

"Etkinliğimizde farklı mühendislik disiplinlerindeki öğrencilerimizin grup kurarak ortak uzay problemlerine çözüm aradıkları değerli zaman dilimleri yaşıyoruz. Yeni uzay problemlerini, yeni çözüm arayışları geliştiriyorlar. Örnek verecek olursak bir uzay radyasyonunun astronotları az düzeyde etkilemesi için nasıl çözümler geliştirebiliriz diye bir grubumuzun çalışması vardı. Uzayda koloni halinde yaşadığımız zaman oradaki karşılaşılabilecek problemleri öngörüp onlara çözüm arayışı içerisindeler. Bu gibi çok değerli yarışma fikirleri burada projeler halinde ürüne dönüştürülmeye çalışılıyor."

Koş, jüri tarafından yapılacak oylama sonucu dereceye giren öğrencilerin Türkiye finalinde yarışmaya hak kazanacağını sözlerine ekledi.