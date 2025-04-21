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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
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Elazığ'da düzenlenen narkotik operasyonunda 5 kilo 22 gram metamfetamin ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

ELAZIĞ'da polisin düzenlediği operasyonda 5 kilo 22 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden kente yüksek miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 10 paket halinde toplam 5 kilo 22 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait iki mermi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 100 lira ele geçirildi. Operasyonlarda birbirleriyle irtibatlı olan, uyuşturucuyu taşıyan, saklayan ve piyasaya sürmeye hazırlanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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