Elazığ'da uçurtmalar Gazzeli çocuklar için gökyüzüne bırakıldı

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Elazığ'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Gazzeli çocuklara destek amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler, "Her çocuk güvende büyümeyi hak eder", "Gazze'de umut çocukların gülüşüyle büyür", "Çocukların gözyaşı insanlığın ayıbıdır" yazılı pankartlar açtı.

Geleneksel oyunlar da oynayan çocuklar daha sonra Filistin ve Gazze'deki çocuklar için hazırladıkları uçurtmaları uçurdu.

Çocuklar adına konuşan Hiranur Yılmaz, Gazzeli akranları için bu etkinlikte yer aldıklarını belirtti.

Etkinliğe, Vali Numan Hatipoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, kurum müdürleri, öğretmenler ve veliler de katıldı.

Kaynak: AA