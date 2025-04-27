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Elazığ'da uçurtma şenliği renkli görüntüler oluşturdu

Elazığ'da uçurtma şenliği renkli görüntüler oluşturdu
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Elazığ'da uçurtma şenliği renkli görüntüler oluşturdu Elazığ'da Turizm Haftası çerçevesinde tarihi Harput Mahallesi'nde düzenlenen uçurtma şenliği, renkli görüntüler oluşturdu.

Elazığ'da uçurtma şenliği renkli görüntüler oluşturdu

ELAZIĞ - Elazığ'da Turizm Haftası çerçevesinde tarihi Harput Mahallesi'nde düzenlenen uçurtma şenliği, renkli görüntüler oluşturdu.

Elazığ'da Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu çerçevede Elazığ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından Harput-Hüseynik yolu seyir terasında uçurtma şenliği düzenlendi. Etkinliğe, Şehit Mehmet Öter Turizm Meslek Lisesi öğrencileri başta olmak üzere ailesiyle birlikte çok sayıda çocuk katıldı. Çocuklar aileleriyle birlikte uçurtmaları gök yüzüne salmaya çalışırken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Elazığ Kültür ve Turizm İl Müdürlü Ahmet Demirdağ, "Bu hafta biz Harput'umuza dikkatleri çekmek istedik. Geç ve çocuklarımız da farkındalık oluşturmak istedik. Turizm Haftası kapsamında tarihi şeher yolumuzda bir uçurtma şenliği düzenledik. Çocuk, genç ve ailelerimizle bugün buradayız. Amacımız Harput ve tarihi Hüseynik Mahallemize, türkülere konu olmuş şeher yoluna yapılan yatırımlara dikkatleri çekmek. Gençlerimizi, ailelerimizi ve çocuklarımızı kültür ile buluşturmaktır. Elbette çocuklarımız bizim kültür ve turizm elçimiz olacaktır. Bu bölgenin canlanmasını amaç edindik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ - Güncel
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