Elazığ'da trafik kazası: 4 kişi hafif yaralandı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Elazığ- Malatya karayolu Hankendi Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Araçta bulunan 4 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine bu olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan ikisi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kolluk kuvvetleri, kaza ile ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ