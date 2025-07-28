Elazığ'da Sulama Havuzunda İki Kişi Öldü

Elazığ'da Sulama Havuzunda İki Kişi Öldü
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Elazığ'da Sulama Havuzunda İki Kişi Öldü
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Elazığ'ın Sedeftepe köyünde üzüm bağlarından sulama için kullanılan havuzda, birinin kadın olduğu iki kişinin cesedi bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da 1'i kadın 2 kişi sulama havuzunda ölü bulundu.

Sedeftepe köyünde üzüm bağlarının sulanmasında kullanılan havuzda hareketsiz halde 2 kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sudan çıkarılan kişilerin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemede cesetlerin Görhan G. (51) ve Filiz D'ye (52) ait olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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