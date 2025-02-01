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Elazığ'da sobadan çıkan yangın genç kadını hayattan kopardı

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Elazığ'ın Esentepe Mahallesi'nde sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında ağır yaralanan 25 yaşındaki Meryem Yalçınkaya, hastanede 3 gün süren tedavisinin ardından yaşamını yitirdi.

Elazığ'da tek katlı evde devrilen sobadan çıkan yangında yaralanan Meryem Yalçınkaya (25), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Esentepe Mahallesi Yaygın Sokak'taki tek katlı bir evde, 29 Ocak'ta öğle saatlerinde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangında ismi öğrenilmeyen anne ve 1 kızı dışarı çıkmayı başarabilirken, diğer kızı Meryem Yalçınkaya alevler arasında kaldı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla ağır yaralı olarak evden çıkarılan Meryem Yalçınkaya, ile dumandan etkilenen annesi ve kız kardeşi hastaneye kaldırıldı. Yangın ise kontrol altına alınarak söndürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Meryem Yalçınkaya, bugün hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yalçınkaya'nın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürülürken; olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Elazığ'da sobadan çıkan yangın genç kadını hayattan kopardı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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