Elazığ'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Elazığ'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Tartışmanın silahlı çatışmaya dönüştüğü olayda, 11 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Kırkpınar??????? Mahallesi Atatürk Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada 2 kişi silahla, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 11 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / İdris Demir - Güncel
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