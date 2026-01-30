Elazığ'da silahlı kavga; 1 yaralı

ELAZIĞ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi bacağından vurularak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Elmalı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen bir kişi bacağından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.