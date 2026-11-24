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Elazığ'da kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve atıkların etkin yönetimi amacıyla "Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak Yönetimi" temasıyla Sıfır Atık Çalıştayı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Muhammed Sait Baytok, Sıfır Atık Vakfı tarafından 81 ilde gerçekleştirilmesi planlanan "Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları" kapsamında kentteki bir otelde düzenlenen programda, çevre kirliliği, iklim değişikliği, doğal kaynakların bilinçsiz tüketimi ve atık yönetiminin, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren konular olduğunu söyledi.

Elazığ'ın doğal güzellikleri, su kaynakları ve çevresel değerlerinin korunmasının ortak sorumluluk olduğunu belirten Baytok, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların işbirliği içinde hareket etmesinin önemine değindi.

Baytok, "Doğa bize miras değil, gelecek nesillere emanettir. Unutmayalım ki çevreyi korumak sadece kurumların değil hepimizin ortak sorumluluğudur. Küçük gibi görünen adımlarımız yarınlarımız için büyük farklar oluşturacaktır." ifadelerini kullandı.

Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz da üniversitelerin eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve toplumsal katkı olmak üzere 3 temel görevi bulunduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmaların önemine işaret eden Yılmaz, politikaların uygulanabilmesi için sahada çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Sıfır atık konusunda öğrencilerde farkındalık oluşturmak amacıyla farklı bölümlerin müfredatlarına ilgili ders içeriklerinin eklendiğini ifade eden Yılmaz, "Bu bizim için gerçekten mutluluk verici. Gerek ön lisans programları gerek lisans programları olsun, mezun olan öğrencilerimiz farkındalık sahibi oluyor, aynı zamanda öğrenci toplulukları ve saha uygulamalarıyla birlikte direkt uygulama fırsatları buluyor. İnşallah bu çalıştaydan da güzel sonuçlarla birlikte, güzel, bilimsel çıktılar da elde edilecektir." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen de nüfus artışı ve tüketim alışkanlıklarının değişmesinin, iklim, su, toprak, enerji ve gıda kaynakları üzerinde baskı oluşturduğunu dile getirdi.

Sıfır Atık Hareketi'nin, atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri kazanılması, yeniden kullanılması ve üretimden tüketime kadar her aşamada israfın önlenmesini hedeflediğini belirten Taşkesen, şunları kaydetti:

"Doğamızın tamamını izlenebilir, denetlenebilir, sadeleştirebilir bir formata dönüştürmediğimiz müddetçe bunu kullanabilir bir formatta tutmamız mümkün değil. Dolayısıyla bunun içerisinde aynı zamanda israfı önlemeyi, kaynaklarımızı ekonomik bir şekilde kullanabilmeyi öncelememiz lazım. Bütün bunların içerisinde aslında en çok etkilenen tarım sektörüdür. Nitekim gıdamızın tamamının kaynağı toprak, tarım, doğa ve iklimdir."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fatih Önalan ise çevre sorunları, iklim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi ve artan atık miktarlarının tüm insanlığın ortak meselesi haline geldiğini anlattı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, 15 tematik masada Elazığ'ın atık yönetimi ve sıfır atık konusundaki sorunları ile çözüm önerilerini değerlendirdi.

Kaynak: AA