Elazığ'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

ELAZIĞ'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kent genelinde sağanak yağış etkili oldu. Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, bugün de sürerken, sürücüler ve yayalar zaman zaman zor anlar yaşadı. Meteoroloji verilerine göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Yarın sabah saatlerine kadar sürmesi beklenen yağışların Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Elazığ'ın doğu kesimlerinde (Maden, Arıcak, Alacakaya, Palu, Kovancılar, Karakoçan ilçeleri) yer yer kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,