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Elazığ'da sağanak sonrası Sori şelalesi coştu

11 Aralık 2023 00:38 Son Güncelleme: 00:39 Abone Ol

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde sağanak yağış sonrası Sori şelalesi coştu. Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Elazığ ve ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle kentin bazı noktalarında su taşkınlıkları meydana geldi. Etkili yağışlar sonrasında Alacakaya ilçesinde bulunan Sori şelalesi coştu. İki dağ arasından dökülen şelalenin ve etkili olan yağışların şiddeti cep telefonu kamerasına yansıdı.