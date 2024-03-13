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Elazığ'da Polis Rolüyle Dolandırıcılık Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

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Elazığ'ın Arıcak ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, bir kişiyi yaklaşık 750 bin liralık ziynet eşyası, para ve dövizini alarak dolandırdığı tespit edildi. Ekipler, operasyonla şüphelileri yakaladı ve ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edildi.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Arıcak'ta bir kişiyi, yaklaşık 750 bin liralık ziynet eşyası, para ve dövizini alarak dolandıran 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

"Nitelikli dolandırıcılık" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde polis olduklarını söyleyen 2 şüphelinin, söz konusu kişiyi dolandırdığı tespit edildi.

MOBESE kayıtlarını inceleyen ekipler, Arıcak ilçesine geldikleri araçla Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine giden 2 şüpheliyi operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ekipler, ele geçirilen para, döviz ve ziynet eşyalarını sahibine teslim etti.

Kaynak: AA / Güncel

Elazığ Arıcak Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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