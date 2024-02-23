Elazığ'da Polis Ekipleri Okul Önlerinde Denetim Gerçekleştirdi
Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okul önlerinde denetimlerini sürdürdü. Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi, Fatih Anadolu Lisesi, Şehit Oktay Bulun Anadolu Lisesi ve Harput Anadolu Lisesi çevresinde yapılan denetimlerde şüpheli sürücü ve yayalar GBT kontrolünden geçirildi, servis araçları kontrol edildi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Elazığ'da polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürmesi ve her türlü zararlı faktörden uzak tutulması amacıyla okul önü ve çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi, Fatih Anadolu Lisesi, Şehit Oktay Bulun Anadolu Lisesi ve Harput Anadolu Lisesi çevresinde 8 ekip ve 18 personel ile denetim yapıldı.
Denetimlerde okulla ilişkisi olmayan şüpheli sürücü ve yayalar GBT kontrolünden geçirildi, servis araçları kontrol edildi.
Okul çevrelerindeki denetimlerin devam edeceği bildirildi.