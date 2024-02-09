Elazığ'da polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 117 personelden oluşan 44 ekip, kent merkezindeki 212 okulun çevresinde denetim yaptı.

Denetimlerde, okulla ilişkisi olmayan şüpheli kişiler ve sürücüler, servis araçları ve okul çevresindeki iş yerleri kontrol edildi.

Okul önlerindeki denetimlerin devam edeceği belirtildi.