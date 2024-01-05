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Elazığ'da polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi

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Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okul önlerinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, şüpheli kişiler, sürücüler, servis araçları ve iş yerleri kontrol edildi.

Elazığ'da polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 18 personelden oluşan 8 ekip, bazı okulların önünde ve çevresinde denetim yaptı.

Denetimlerde, okulla ilişkisi olmayan şüpheli kişiler, sürücüler, servis araçları ve iş yerleri kontrol edildi.

Okul önlerindeki denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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