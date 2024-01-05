Elazığ'da polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 18 personelden oluşan 8 ekip, bazı okulların önünde ve çevresinde denetim yaptı.

Denetimlerde, okulla ilişkisi olmayan şüpheli kişiler, sürücüler, servis araçları ve iş yerleri kontrol edildi.

Okul önlerindeki denetimlerin devam edeceği belirtildi.