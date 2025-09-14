Haberler

Elazığ'da Otoparka Pompalı Tüfekli Saldırı: Temizlik İşçisi Yaralandı

Elazığ'da Otoparka Pompalı Tüfekli Saldırı: Temizlik İşçisi Yaralandı
Elazığ'ın İcadiye Mahallesi'nde bir otoparka düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda temizlik işçisi İ.Ç. bacağından yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı ve saldırganların yakalanması için soruşturma başlatıldı.

ELAZIĞ'da bir otoparka düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda temizlik işçisi İ.Ç., bacağından yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde İcadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bir otoparka pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateşte otoparkta temizlik işleriyle uğraşan İ.Ç., bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

