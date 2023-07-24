Elazığ'da otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu, kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ-Malatya karayolu Kelmahmut köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.N. idaresindeki 38 ZD 406 plakalı otomobil, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada, araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri, kazaya karışan araçta yangın çıkmasına karşı, önlem aldı. Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.