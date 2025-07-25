Elazığ'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Ağır Yaralı

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Elazığ'da meydana gelen kazada otomobil ile üç tekerlekli motosiklet çarpıştı. Kazada 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ELAZIĞ'da otomobil ile üç tekerlekli motosikletin çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gümüşkavak Mahallesi Kekliktepe kavşağı mevkisinde meydana geldi. Y.Ç. yönetimindeki 23 ER 001 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 44 ADM 716 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada, Y.Ç. ile motosikletteki 2 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan motosikletteki 2 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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