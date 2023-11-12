Elazığ'da Otomobil Çarpışması Sonucu 1 Kişi Yaralandı

Elazığ'da Kuvayi Milliye Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, 23 ABN 082 plakalı otomobil ile 23 AJ 607 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuvayi Milliye Caddesi'nde 23 ABN 082 plakalı otomobil ile 23 AJ 607 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ