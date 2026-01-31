Haberler

Elazığ'da oto tamircide çıkan yangın söndürüldü

Elazığ Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamirci dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmamasına rağmen işyerinde hasar oluştu.

ELAZIĞ Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamirci dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Elazığ Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto tamirci dükkanında, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, işyerinde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
