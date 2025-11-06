Elazığ'da Otizmli Genç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
Elazığ Gümüşkavak Mahallesi'nde evinden çıktıktan sonra kaybolan 14 yaşındaki otizmli Veysel Bilen için arama çalışmaları hızla sürdürülüyor. Ailesinin ve mahalle sakinlerinin çabalarının ardından, durumu yetkililere bildirmesiyle AFAD, Polis Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edildi. Veysel'in bulunması için özellikle sulama kanallarında ve ormanlık alanlarda arama yapılıyor.
Gümüşkavak Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde kimseye haber vermeden evden çıkan otizmli Veysel Bilen, geri dönmedi. Ailesi ve mahalleli, yaptıkları aramalardan sonuç alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Polis Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Daha önce de birkaç kez evden uzaklaştığı ve suyu sevdiği bildirilen Bilen'in bulunması için ekipler, özellikle sulama kanalları çevresi ile ormanlık alanlarda arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, iz takip köpeğinin de kullanıldığı arama çalışmalarını sürdürüyor.