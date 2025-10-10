Elazığ'da Öğrencilere Sınav Hazırlık Semineri

Elazığ'ın Ağın ilçesinde öğrencilere sınavlara hazırlanan öğrencilere seminer verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce İbrahim Uçkunkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Hedef Seçimi ve Motivasyon" adlı seminerde, Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi'nde görevli öğretmen Serkan Güç tarafından sunum yapıldı.

Seminere Kaymakam Tuğçe Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Sırlıer, öğretmenler ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanan öğrenciler katıldı.