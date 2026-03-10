Haberler

Keban'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı iftar programı düzenlendi

Keban'da 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temalı iftar programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Keban ilçesinde düzenlenen 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temalı iftar programına 200 öğrenci katıldı. Kaymakam Furkan Atalık, programda emeği geçenlere teşekkür ederek Ramazan'ın önemini vurguladı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrenciler "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı iftar programnda bir araya geldi.

Kaymakamlık, İlçe Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonuyla Yusuf Ziya Paşa Camisi ve Külliyesi'nde 200 öğrencinin katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Programa katılan Kaymakam Furkan Atalık, programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ramazan ayının rahmetin, bereketin ve paylaşmanın ayı olduğunu belirten Atalık, herkesin ramazanını kutladığını ifade etti.

Programda, ilahiler seslendirildi.

Etkinliğe, Keban Belediye Başkan Vekili Yasin Celayir, İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin, İl Müftü Yardımcısı Mustafa Fırat, İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, İlçe Müftüsü Samet Çiçen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin, bazı ilçe müftüleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı

İran'ın 2. füzesi sonrası NATO'dan Türkiye'ye jet askeri destek
Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz

Trump sağ gösterip sol vurdu! Dünyayı tedirgin eden tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal

Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal
İran ateşkes için tek bir şart sundu

İran ateşkes için tek bir şart sundu
İsrail'i şoke eden haber! Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı

Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı
Dursun Özbek'ten Liverpool maçı için tarihi karar

Liverpool'u elerlerse bayram edecekler
Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal

Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal
Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu

Yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
Trump'ın savaş mesajı altını yeniden yukarı taşıdı

Trump'ın mesajı altını uçurdu