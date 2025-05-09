Elazığ'da Muhtara Silahlı Saldırı

ELAZIĞ'da ofisinde silahlı saldırıya uğrayan Sürsürü Mahallesi Muhtarı Hacı Mehmet Özdemir, yaralandı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, öğleden sonra Sürsürü Mahallesi'nin muhtarlık ofisinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ofise girip muhtar Hacı Mehmet Özdemir'e ateş etmeye başladı. Saldırı sonucu Özdemir, 2 bacağından ve omzundan yaralandı. Şüpheli kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı muhtar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,