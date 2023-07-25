Elazığ'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

ELAZIĞ'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mustafa Murat (30), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Kavşakta sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 ED 505 plakalı otomobil ile Mustafa Murat idaresindeki 23 AEB 046 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada Mustafa Murat ile otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan motosiklet sürücüsü Murat, tedaviye alındığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Mustafa Murat'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.