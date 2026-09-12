Elazığ'da motosiklet denetiminde 89 sürücüye 848 bin lira ceza

Elazığ'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen motosiklet denetiminde 439 motosiklet kontrol edildi, 89 sürücüye toplam 848 bin 116 lira idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, motosiklet sürücülerinin karıştığı trafik kazalarının önlenmesi, can kayıplarının azaltılması ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla il genelinde uygulama gerçekleştirildi.

Yapılan denetimde 439 motosiklet kontrol edildi.

Çeşitli trafik ihlalleri tespit edilen 89 sürücüye toplam 848 bin 116 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde 25 motosiklet ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Kaynak: AA