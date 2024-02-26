Elazığ'da maden ocağında göçük! 3 kişi toprak altında kaldı, ekipler olay yerinde

Erzincan'da altın madeninde yaşanan facianın ardından bir kötü haber de Elazığ'dan geldi. Maden ocağında meydana gelen göçükte 3 işçinin toprak altında kaldığı ifade edilirken, bölgeye AFAD ve UMKE dahil çok sayıda ekibin sevk edildiği öğrenildi.

ELAZIĞ VALİSİ TORAMAN CANLI YAYINA BAĞLANDI

Katıldığı canlı yayında gelişmeyle ilgili bilgileri paylaşan Elazığ Valisi Ömer Toraman "Krom madeninde göçük yaşandı. 4 işçiden 1'i kurtarıldı. Kurtarılan işçinin durumu iyi. 3 işinin göçük altından çıkartılması için çalışmalar devam ediyor." dedi.

AFAD: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Maden ocağında yaşanan göçükle ilgili bir açıklama da AFAD'dan geldi. Kurumun resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Elazığ ilimiz Alacakaya bölgesinde bir maden ocağında göçük meydana gelmiş olup ilk belirlemelere göre 3 maden işçisinin göçük altında kaldığı bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine AFAD, İtfaiye, Jandarma ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz."