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Elazığ'da maden ocağında göçük! 3 kişi toprak altında kaldı, ekipler olay yerinde

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Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kalırken, bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Erzincan'da altın madeninde yaşanan facianın ardından bir kötü haber de Elazığ'dan geldi. Maden ocağında meydana gelen göçükte 3 işçinin toprak altında kaldığı ifade edilirken, bölgeye AFAD ve UMKE dahil çok sayıda ekibin sevk edildiği öğrenildi.

ELAZIĞ VALİSİ TORAMAN CANLI YAYINA BAĞLANDI

Katıldığı canlı yayında gelişmeyle ilgili bilgileri paylaşan Elazığ Valisi Ömer Toraman "Krom madeninde göçük yaşandı. 4 işçiden 1'i kurtarıldı. Kurtarılan işçinin durumu iyi. 3 işinin göçük altından çıkartılması için çalışmalar devam ediyor." dedi.

AFAD: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Maden ocağında yaşanan göçükle ilgili bir açıklama da AFAD'dan geldi. Kurumun resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Elazığ ilimiz Alacakaya bölgesinde bir maden ocağında göçük meydana gelmiş olup ilk belirlemelere göre 3 maden işçisinin göçük altında kaldığı bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine AFAD, İtfaiye, Jandarma ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Elazığ'da maden ocağında göçük! 3 kişi toprak altında kaldı, ekipler olay yerinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Elazığ Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

faruk merttürk:

Oy ver Türkiye. Bunlar daha fragman.

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mert barlik:

Yardım veya Allah'tan rahmet dileyeceğine şu olaylara bile sevinip siyasetle yorumluyorsunuz ya,canınız cehenneme...

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Erhan Sarac:

Yine göçük altında insanlar var bakalım kaç ayda çıkartacaksınız , yine çıkıp arama çalışmasına ara verdik derler

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senar:

Bu ve buna benzer maden ocakları denetlemeler eksik belliki yada bazı eksiklikler görmezlikten geliniyor da olabilir. Bu işlerin doğasında var öyle de geç

6
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hepdoğruyusöyleyenbiri:

DOĞA ÖCÜNĞ ALMAYA DEVAM EDİYOR.

4
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Spectrum:

Bu nedir arkadaş her gün kara haber. İnşallah sağ salim çıkarlar.

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onur aksakal:

ülkemize oynanan oyunlara gelmeyin bunlar israilin işi

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