Elazığ'da Kayıp Otizmli Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Elazığ'da Kayıp Otizmli Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Güncelleme:
Elazığ'da ailesinin kayıp ihbarı yaptığı 11 yaşındaki otizmli çocuk Veysel Bilen için arama çalışmaları sürüyor. Termal dron ve İHA desteğiyle yapılan aramalar, çocuğun bulunması için titizlikle yürütülüyor.

Elazığ'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 11 yaşındaki otizmli çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Gümüşkavak Mahallesi'nde ailesinin 5 Kasım'da saat 23.14 sıralarında yaptığı kayıp ihbarının ardından 11 yaşındaki Veysel Bilen'i bulmak için İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), özel harekat, polis ve jandarma ekipleri tarafından termal dron ve İHA desteğiyle havadan ve karadan başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

AFAD İl Müdürlüğü Arama Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, gazetecilere, Bilen'in bulunması için yürütülen arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Bilen'in gidebileceği muhtemel alanların tümünün dikkatli bir şekilde dronların da desteğiyle tarandığını ifade eden Polat, "Yaklaşık 40 kilometrekarelik bir alanı taradık ancak herhangi bir ize rastlanmadı." dedi.

Polat, bugün ağırlıklı olarak çocuğun evinin çevresi, mısır tarlaları, bahçeler, özel meskenler, havuzlar ve kuyuların bulunduğu alanlarda arama yürüttüklerini kaydetti.

Gelen ihbarların tümünü değerlendirdiklerini ifade eden Polat, şöyle konuştu:

"Dün birkaç ihbar aldık, bunları değerlendirdik ancak bir sonuca ulaşamadık. Bugün de Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, İl Milli Eğitim, Karayolları, Belediye, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşlarımızla çalışmaları sürdürüyoruz. Aramalarımız 24 saat esasına göre devam ediyor. Geceleri de Diyarbakır ve Malatya'dan getirilen termal dronlarla bölgede tarama yapıyoruz. Vatandaşlarımızın da duyarlı olmasını istiyoruz. Aksaray ve Gümüşkavak Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızdan ricamız, en ufak bir iz ya da bilgiye ulaşmaları durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarıdır."

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
