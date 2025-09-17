Haberler

Elazığ'da Kayıp Kuzenler İçin 2 Yılda 10 Tutuklama

Elazığ'da Kayıp Kuzenler İçin 2 Yılda 10 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kaybolan kuzenler Mustafa ve Onur Yılmaz ile ilgili soruşturmada, 2 yıl sonra yapılan operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı toplamda 10'a yükseldi.

ELAZIĞ'da 2023 yılında 1 gün arayla kaybolan 2 kuzen ile ilgili soruşturmada, 2 yıl sonra yapılan operasyonla gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

Kovancılar ilçesinde 2023 yılı Ocak ayının başında yaşanan olayda; Mustafa Yılmaz (26), akrabası olan N.N.Y. ile kaçarak evlendi. 'Kız kaçırma' olayının ardından Mustafa Yılmaz, 22 Ocak 2023'te Palu ilçesinde; kuzeni Onur Yılmaz da bir gün sonra kayboldu. İki kuzenden haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Oğlu Mustafa'nın kaçırıldığını iddia eden Mahir Yılmaz'ın ifadesinin ardından 2 Şubat 2023'te ilçeye bağlı Sürekli köyüne polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 12 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

2 YIL SONRA YENİ OPERASYON

Geçen sürede kuzenlere ulaşılmazken, yürütülen soruşturmada İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Palu ve Kovancılar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 13 Eylül 2025'te düzenlenen operasyonla 12 şüpheli daha gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı, 8'i adliyeye sevk edildi. 8 şüpheliden de 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı

Yüzde 46 oy almıştı! Bir belediye başkanı daha görevden uzaklaştırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya yanıt: Kuyruk acını biliyorum

Erdoğan'dan "Kudüs bizim şehrimiz" diyen Netanyahu'ya yanıt
Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den 'Bayrampaşa' iddiası

Silivri önünde bir iddia ortaya attı: AK Partili isim aradı ve...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temel atma töreninde firma yetkilisini terlettiği anlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın firma yetkilisini terlettiği anlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmail Kartal sessizliğini bozdu: 99 puan 99 golle çıtayı yükseğe koyduk

En sonunda sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.