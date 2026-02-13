Haberler

Elazığ'da kayıp kişi için 100 kilometrelik alan tarandı

Elazığ'da 7 gün önce evden çıkan 74 yaşındaki İbrahim Kaya için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. 51 kişilik ekip, 100 kilometrelik bir alanı taradı ancak herhangi bir ize rastlanmadı.

ELAZIĞ'da 7 gün önce evden çıktıktan sonra haber alınamayan İbrahim Kaya (74) için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Ekipler şimdiye kadar 100 kilometrelik alanı taradı ancak herhangi bir ize rastlanmadı.

Esentepe Mahallesi'ndeki evinden 7 Şubat'ta sabah saatlerinde çıkan İbrahim Kaya'ya ulaşamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. AFAD, UMKE, jandarma, polis, Elazığ Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşlarından ve gönüllülerden oluşan 51 kişilik ekip, Kaya'yı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Arama çalışmaları karadan iz takip köpekleri, havadan da dronlarla yapılıyor. Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri de dere ve göletlerde dalgıçlarla arama gerçekleştiriyor. Ekipler şimdiye kadar 100 kilometrelik alanı taradı ancak herhangi bir ize rastlanmadı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
