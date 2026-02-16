Haberler

Elazığ'da kaybolan 74 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Elazığ'da 7 Şubat'ta evinden ayrılan 74 yaşındaki İbrahim Kaya için başlatılan arama çalışmaları 9. gününde devam ediyor. Uzman ekipler, çeşitli araç ve ekipmanlarla arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

Elazığ'da kayıp başvurusu yapılan 74 yaşındaki İbrahim Kaya için başlatılan aramalar 9'uncu gününde devam ediyor.

Merkez Esentepe Mahallesi'ndeki evinden 7 Şubat'ta ayrılan Kaya'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince başlatılan arama çalışmaları 9'uncu gününde sürüyor.

35 kişilik uzman ekip, 11 araç, arama kurtarma köpeği, 3 dron ve 2 botla devam eden aramalar, Keban Baraj Gölü'nün, merkeze bağlı Aydıncık ve Kurtdere köyleri arasındaki bölgesinde yoğunlaştırıldı.

Bu arada, aramaların başladığı ilk günden bu yana yaklaşık 197 kilometrekarelik alan tarandı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
