Elazığ'da 113 köy yolu kardan kapandı

Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle toplamda 113 köy yolu ulaşıma kapandı. Yol açma çalışmaları için İl Özel İdaresi ekipleri 90 araç ve 120 personelle sahada.

ELAZIĞ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 113 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 4, ilçelerden Ağın'da 6, Baskil'de 20, Maden'de 16, Karakoçan'da 11, Keban'da 16, Kovancılar'da 8, Palu'da 11 ve Sivrice'de 21 olmak üzere toplamda 113 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, 90 araç ve 120 personeller çalışmalarını sürdürüyor.

