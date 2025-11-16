Elazığ'da Kamyonet Şarampole Devrildi: 3 Yaralı
Elazığ'da köprü mevkisinde meydana gelen kazada, bir kamyonet şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralanırken, sıkışan 2 kişi AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Elazığ'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Kömürhan Köprüsü mevkisinde Baskil yol ayrımında şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan 2 kişi AFAD ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel