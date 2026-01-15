Elazığ'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
Elazığ-Malatya kara yolunda meydana gelen kazada, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir kamyonet devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 02 AZ 338 plakalı kamyonet, Elazığ- Malatya kara yolu Hankendi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel