Elazığ'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

Elazığ-Malatya kara yolunda meydana gelen kazada, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir kamyonet devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 02 AZ 338 plakalı kamyonet, Elazığ- Malatya kara yolu Hankendi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
