Elazığ'da İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Düzenlendi
Baskil ilçesinde, Kaymakamlık Konferans Salonunda gerçekleştirilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, okullardaki yardımcı hizmetli personellerin katılımıyla yapıldı.
Elazığ'ın Baskil ilçesinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.
Baskil Kaymakamlığı Konferans Salonunda düzenlenen eğitime, okullarında görevli yardımcı hizmetli personellerin katılım sağladığı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 17. maddesi çerçevesinde sunumlar yapıldı.
Eğitime, İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları katıldı.
Kaynak: AA / Ramazan KAPLAN - Güncel