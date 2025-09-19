Haberler

Elazığ'da İnşaat Malzemeleri Yangını

Kovancılar ilçesinde açık alanda istiflenen inşaat malzemeleri, akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıkardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kovancılar ilçesinde açık alanda istiflenen inşaat malzemeleri, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

