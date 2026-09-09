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Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında

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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Plakaları ve sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen iki otomobil, dün Atatürk Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta hasar oluştu.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: AA
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