Elazığ'da İki Aile Arasında Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Elazığ'da İki Aile Arasında Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
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Elazığ'da iki aile arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü; 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ELAZIĞ'da, iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Abdullah Paşa Mahallesi 252'nci sokakta meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi, çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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