Erzincan'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzincan'ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, Elazığ ve Tunceli'de hissedildi. Elazığ'da güvenlik kameraları deprem anındaki panik anlarını kaydetti.
ELAZIĞ'DA DA HİSSEDİLEN DEPREM ANI KAMERADA
Erzincan'ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem Elazığ ve Tunceli'de de hissedildi. Elazığ'da hissedilen deprem anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, takı ve bijuteri dükkanında çalışanların, deprem anında koşarak dışarıya yöneldikleri ve etkisi geçince de geri döndükleri görülüyor.
Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel